3.8 تريليون وون قيمة صادرات كوريا من مستحضرات التجميل في الربع الأول

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قال تقرير صادر عن وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية، إن قيمة الصادرات من مستحضرات التجميل خلال الربع الأول من هذا العام قد بلغت 3.8 تريليون وون، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس الأرباع السنوية الأولى.وشهدت صادرات مستحضرات التجميل في الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيارة بنسبة 18.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث استيراد مستحضرات التجميل الكورية حيث بلغت قيمة الصادرات 520 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة واليابان.وأضاف التقرير أن الحكومة الكورية تسعى لتعزيز المشاورات مع الدول الرئيسية التي تستورد مستحضرات التجميل الكورية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الشركات الكورية في التقدم إلى الأسواق الخارجية.وأوضحت أنها ستزود الشركات الكورية بالمعلومات عن الأسواق الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.