عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا يسجل أعلى مستوياته في العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمعهد الكوري لتطوير الصناعات الصحية، اليوم الأربعاء، بلغ عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال العام الماضي من أجل تلقى علاجات طبية، مليونا و170 ألفا و467 شخصا من 202 دولة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ بدء تنفيذ مشروعات جذب المرضى الأجانب في عام 2009.وكان عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا في عام 2023 قد بلغ 605 آلاف و768 شخصا.ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الطبية التي دفعها المرضى الأجانب في كوريا خلال العام الماضي حوالي 8 تريليونات وون، وأن تبلغ قيمة تأثير تحفيز الإنتاج الناجم عن زيارة أولئك المرضى الأجانب 14 تريليون وون.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المرضى الأجانب الذين تلقوا علاجات طبية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2024 بلغ 5 ملايين و47 ألفا و809 أشخاص.