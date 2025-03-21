القائم بأعمال الرئيس الكوري يدعو الشعب إلى قبول حكم المحكمة الدستورية في قضية العزل

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في الوقت الذي لم يتبق فسوى يومين على إصدار المحكمة الدستورية حكمها في يقضية عزل الرئيس "يون سوك يول"، دعا "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس المواطنين إلى قبول الحكم بهدوء وعقلانية.وقدم "هان" هذه الدعوة اليوم الأربعاء خلال اجتماع عقده للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الأمنية لمراجعة تدابير السلامة ليوم الجمعة، الذي ستصدر فيه المحكمة الدستورية حكمها الحاسم.كما دعا الدوائر السياسية إلى الامتناع عن التصريحات التي قد تحرض أو تشجع على الاحتجاجات غير القانونية والعنف.وتعهد الرئيس المؤقت "هان" ببذل قصارى جهده للحفاظ على النظام قبل وبعد إصدار الحكم والتعبئة الكاملة لموارد الشرطة والإدارة لمنع وقوع الحوادث.كما تعهد بعدم التسامح مطلقا مع أي أعمال غير قانوية أو عنف، قائلا إن أي شخص يشارك في أعمال التخريب أو الاعتداء أو الحرق العمد سيتم القيض عليه على الفور.