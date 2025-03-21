عدد القتلى والمصابين من الجنود الكوريين الشماليين في روسيا يتجاوز 5 آلاف

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نقل تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء، عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية يوم الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي قوله إن عدد القتلى والمصابين من الجنود الكوريين الشماليين المشاركين في الحرب ضد أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية تجاوز 5 آلاف حتى نهاية شهر مارس.وقد تم نشر حوالي 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.وأرجعت وزارة الدفاع البريطانية السبب في معدل الخسائر المرتفع في صفوف القوات الكورية الشمالية إلى عمليات التقدم الشاملة واسعة النطاق التي قامت بها تلك القوات.وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن جنود القوات الكورية الشمالية محاربون مدربون جيدا، لكنهم غير مستعدين للحروب الحديثة، حيث تهيمن الطائرات بدون طيار على ساحات المعركة.