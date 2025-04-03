الولايات المتحدة تستثني الصلب والألومنيوم والسيارات من الرسوم الجمركية المتبادلة

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قال البيت الأبيض إن واردات الصلب والألومنيوم والسيارات لن تخضع للرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس "دونالد ترامب" أمس الأربعاء.وقال البيت الأبيض في بيان الحقائق بشأن الرسوم الجمركية إن رسوم "ترامب" المتبادلة التي تستهدف دولا محددة لن تضاف إلى الرسوم الحالية على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات، الخاضعة بالفعل للرسوم الجمركية.وأضاف أن النحاس والمستحضرات الدوائية وأشباه الموصلات والمصنوعات الخشبية والسبائك ومنتجات الطاقة ومعادن معينة أخرى غير متوفرة في الولايات المتحدة لن تخضع أيضا للرسوم المتبادلة.وتطبق بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على السيارات حيز التنفيذ اليوم الخميس.وكان "ترامب" قد تعهد في وقت سابق بالإعلان عن رسوم جمركية شاملة على الأدوية وأشباه الموصلات وكذلك المصنوعات الخشبية قريبا.