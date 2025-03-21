الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية.وجاء إعلان "ترامب" هذا أمس الأربعاء خلال فعالية "لنجعل أمريكا ثرية مرة أخرى" في حديقة الورود بالبيت الأبيض، كاشفا عن رسوم جمركية جديدة شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.وتتضمن الرسوم الجديدة سياستين رئيسيتين: الأولى هي رسوم أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، وستدخل حيز التنفيذ يوم السبت، والثانية هي رسوم "متبادلة" إضافية خاصة بكل بلد على حدة، وستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء القادم.وستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، و34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و24% على اليابان، و26% على الهند.وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة تعرضت على مدى عقود للنهب والسلب من قبل الدول القريبة والبعيدة، الصديقة والعدوة على حد سواء، مؤكدا أن الرسوم الجديدة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.