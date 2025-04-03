مسؤول برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري يبحث مع السويد التعاون المشترك

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قام رئيس وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية بزيارة إلى السويد في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الصناعات الدفاعية.وأوضحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري أمس الأربعاء أن مدير البرنامج "سوك جونغ غون" التقى مع وزير الدفاع السويدي "بال جونسون" يوم الاثنين لمناقشة خطة إعادة تسليح السويد والتبادلات الثنائية رفيعة المستوى.وفي اجتماع مع "غوران مارتينسون" المدير العام لإدارة العتاد الدفاعي السويدي، اقترح "سوك" خطة شاملة تتضمن أنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "إم سام 2" ونظام إطلاق الصواريخ المتعددة "تشون مو".واتفق الجانبان أيضا على متابعة مشروع بحثي مشترك لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الفضاء في الصناعات الدفاعية، كما اتفقا على عقد جلسة لجنة مشتركة هذا العام لتطوير تلك المبادرة.وقد أصبحت السويد عضوا في حلف شمال الأطلنطي في مارس من العام الماضي، بعد ما يقرب من عامين من تقديم طلب الانضمام في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.