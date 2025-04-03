إغلاق محطة آنغوك حفاظا على السلامة يوم الجمعة

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من المقرر إغلاق محطة "آنغوك" الواقعة على الخط الثالث لمترو أنفاق سيول غدا الجمعة، مع إصدار المحكمة الدستورية حكمها بشأن عزل الرئيس "يون صوك يول".وفقا لشركة "مترو سيول" أمس الأربعاء، ستمر القطارات عبر محطة "آنغوك" دون توقف طوال يوم الجمعة، مع تقييد الوصول إلى المحطة بالكامل.كما سيتم إغلاق المخارج الثالث والرابع والخامس في محطة "جونغ نو سام غا" القريبة أيضا.وسوف يتم تركيب أسوار السلامة حول شبكات التهوية بالقرب من المحطة لمنع سقوط العابرين.وسوف تنشر شركة "مترو سيول" 350 من أفراد السلامة في 15 محطة من المتوقع أن تشهد حشودا كبيرة في يوم النطق بالحكم، بما في ذلك محطات "جونغ غاك" و"سيتي هول" و"كيونغ بوك كونغ" و"كوانغ هوا مون" و"يوئيدو".