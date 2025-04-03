الشرطة تنشئ منطقة عازلة بالقرب من المحكمة الدستورية

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أقامت الشرطة الكورية "منطقة عازلة" حول المحكمة الدستورية، حيث نشرت حوالي 200 سيارة شرطة، قبل صدور الحكم في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" غدا الجمعة.وقال مسؤول في وكالة شرطة العاصمة سيول إنه تم توسيع المنطقة "العازلة" من محيط 100 متر إلى 150 مترا اعتبارا من الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأربعاء، كما تم فرض قيود على حركة المرور، وحظر المسيرات والاحتجاجات داخل المنطقة.وسوف يظل الوصول إلى الأرصفة والمباني داخل المنطقة مفتوحا للجمهور، لكن الرصيف أمام المحكمة مباشرة سيقتصر على مسؤولي المحكمة ووسائل الإعلام.وحثت الشرطة أنصار "يون" المعتصمين أمام المحكمة على المغادرة طواعية، قبل أن تفرض عليهم الإخلاء اليوم الخميس.وقال مسؤول الشرطة أيضا إنه سيتم توسيع المنطقة العازلة إلى ما بعد الـ150 مترا الحالية اليوم الخميس.