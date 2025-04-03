أحزاب المعارضة تحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الفرعية

Photo : YONHAP News

حققت أحزاب المعارضة الكورية انتصارات كبيرة في الانتخابات الفرعية التي أجريت أمس الأربعاء.ومن بين المقاعد البلدية الخمسة المتنافس عليها، فاز الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في "كو جيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وفي "أسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وفي "غورو" في سيول.وفاز حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، في "دام يانغ" بمقاطعة جنوب "جولا" بعد معركة محتدمة مع الحزب الديمقراطي.وتمكن حزب قوة الشعب الحاكم من الفوز في "كيم تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وهي معقل تقليدي للحزب المحافظ.وسيكون المرشح التقدمي "كيم سوك جون" مديرا جديدا لمكتب التعليم في مدينة "بوسان". وفي السباق الانتخابي على شغل مناصب 8 أعضاء في المجالس في المقاطعات والمدن الكبيرة، فاز الحزب الحاكم بـ4 مقاعد، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 3 مقاعد، وفاز مرشح مستقل بالمقعد المتبقي.ومن بين المقاعد التسعة لأعضاء المجالس في المناطق الإدارية الأصغر، فاز حزب قوة الشعب بمقعدين، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 6 مقاعد.