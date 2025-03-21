كوريا تنفذ تدابير دعم طارئة للصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية

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أمر القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" الحكومة بوضع تدابير طارئة على وجه السرعة لدعم الصناعات والشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة.وأصدر القائم بأعمال الرئيس الكوري هذا الأمر اليوم الخميس في اجتماع طارئ لفريق عمل الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية.وقال "هان" إن الوضع خطير للغاية، وأكد أن الحكومة يجب أن توجه كل إمكانياتها للتغلب على هذه الأزمة التجارية.كما وجّه القائمُ بأعمال الرئيس الكوري وزيرَ التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن" بتحليل تفاصيل وتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة عن كثب مع الشركات، وحث مسؤولي الحكومة على التفاوض مع الولايات المتحدة لتقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الكوري.