كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي الرابع للاستطلاع العسكري

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من المقرر أن يطلق الجيش الكوري الجنوبي رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يوم 23 من شهر أبريل الجاري من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأوضحت السلطات العسكرية الكورية أنه قد يتم تغيير موعد الإطلاق حسب الأحوال الجوية وجدول أعمال شركة "سبيس إكس"، لكنها ستتم قبل الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.ومن المقرر أن يدخل القمر الاصطناعي مساره المستهدف على ارتفاع يبلغ حوالي 500 كيلومتر، محمّلا على صاروخ من طراز "فالكون 9" مثلما حدث مع القمر الاصطناعي العسكري رقم 3، الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي.يذكر أن القمر الاصطناعي الجديد رقم 4 مزوّد، مثل القمريْن 2 و3، برادار فتحة تركيبية بحيث يمكنه التقاط الصور ليلا ونهارا وبغض النظر عن الأحوال الجوية.ويأتي ذلك ضمن مشروع "425" الذي بدأ الجيش الكوري الجنوبي في تنفيذه في عام 2023، ويستهدف من خلاله نشر 5 أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري حتى نهاية العام الجاري.وعند نشر جميع الأقمار كما هو مخطط له، سيمكن للجيش الكوري الجنوبي مراقبة واستطلاع أهداف محددة داخل كوريا الشمالية كل ساعتين.