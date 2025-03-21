كوريا الشمالية تنشيء سفينة بقاذفة عمودية قادرة على حمل عشرات الصواريخ

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أظهرت صر التقطتها الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تنشيء سفينة عسكرية جديدة في منطقة "نام بو" في البحر الغربي، بقاذفة عمودية قادرة على حمل عشرات الصواريخ.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء أن "جيفري لويس" الباحث في مركز "جيمس مارتين" الأمريكي لأبحاث عدم الانتشار، قام بتحليل صور الأقمار الاصطناعية التجارية التي تم التقاطها في موقع بناء السفينة العسكرية في منطقة "نام بو" في نهاية الشهر الماضي، حيث تبني أن القاذفة المركبة في السفينة يمكنها حمل أكثر من 50 صاروخا.يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد كشفت في شهر ديسمبر الماضي عن صور لزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى موقع بناء تلك السفينة العسكرية الجديدة.وقالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن هذه السفينة عبارة عن سفينة حراسة تزن 4 آلاف طن، ومزودة بقاذفة عمودية لحمل صواريخ بحر / أرض.