السفارات الأجنبية لدى سيول توصي مواطنيها بعدم زيارة مواقع المظاهرات

Photo : YONHAP News

طلبت السفارات الأجنبية لدى سيول، بما في ذلك السفارات الأمريكية واليابانية والصينية والروسية، من مواطنيها المقيمين في كوريا الجنوبية أخذ الحذر، وعدم زيارة مواقع المظاهرات التي ينتظر تنظيمها قبل وبعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها غدا الجمعة في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول".وقالت السفارة الأمريكية في منشور كتبته في موقعها على الإنترنت أمس إنه حتى المظاهرات السلمية قد تشتد وتتحول إلى أعمال عنف، ونصحت بعدم زيارة مواقع المظاهرات. وأضافت أنه قد يتم تنظيم مظاهرات في المناطق القريبة من مقر البرلمان ومنطقة "كوانغ هوا مون" والمحكمة الدستورية والمكتب الرئاسي ومنزل الرئيس ومناطق الجامعات في سيول، وحثت المواطنين الأمريكيين المقيمين في كوريا على مراقبة الأخبار المحلية واتباع إرشادات المسؤولين الحكوميين والسلطات.ومن جانبها قالت السفارة اليابانية لدى سيول في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه من المتوقع تنظيم مظاهرات كبيرة بالقرب من المحكمة الدستورية، ونصحت مواطنيها بالتحقق من ظروف المرور والمظاهرات مسبقا واتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة.وكانت السفارتان الصينية والروسية لدى سيول قد طلبتا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنيهما عدم الكشف علنا عن تصريحات سياسية وعدم المشاركة في الأحداث السياسية وعدم زيارة مواقع المظاهرات الكبيرة.