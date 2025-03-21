المشتركون في النظام الجديد للتقاعد في كوريا يدفعون أكثر ويتلقون أقل عند التقاعد

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اتضح أنه عندما يتم تطبيق نظام التقاعد الوطني المعدل في كوريا الجنوبية، ستزيد مدفوعات المشتركين الأصغر سنا بينما سيقل ما سوف يتلقونه في المقابل.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وتلقتها النائبة البرلمانية "كيم سون مين" التابعة لحزب إعادة بناء كوريا المعارض الصغير، اتضح أن الشخص المولود في عام 2006 سيدفع 62 مليون وون أكثر في أقساط التأمين، بينما سيتلقى 51 مليون وون أقل في المعاش التقاعدي مقارنة بالشخص المولود في عام 1976.وردا على هذا الجدل الدائر بشأن عدم المساواة بين الأجيال، أكدت الحكومة أن خطة الإصلاح ستؤدي إلى أن تكون مبالغ المعاشات التقاعدية لجميع الأجيال أكبر من أقساط التأمين المدفوعة.وأضافت أنه إذا لم يتم تنفيذ إصلاح نظام التقاعد الحالي، فإن الصندوق سينضب بحلول عام 2056، وسوف يتعين على المواطنين الذين ولدوا في عام 2006 دفع أقساط تأمين في حدود 30%.