القائم بأعمال الرئيس الكوري يحضر حفلا تذكاريا بمناسبة ذكرى انتفاضة جيجو

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حضر القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" حفلا تذكاريا اليوم الخميس بمناسبة ذكرى انتفاضة جيجو في الثالث أبريل، حيث تعهد ببذل أقصى الجهود لاستعادة شرف الضحايا وتعويض أسرهم بشكل كامل.وفي كلمة ألقاها أمام الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين على اندلاع انتفاضة جيجو، الذي أقيم في حديقة السلام في جزيرة جيجو صباح اليوم، قال "هان" إنه من الواجبات الأساسية لأي دولة ديمقراطية ليبرالية أن تحيي ذكرى ضحايا مثل هذه الحركات المطالبة بالديمقراطية.وتعهد بأن تستكمل الحكومة تحقيقاتها الإضافية في أحداث تلك الانتفاضة، في غضون هذا العام، مع تعزيز عمليات التنقيب عن رفات الضحايا باستعمال الاختبارات الجينية.وقال أيضا إن التعديلات التي أجريت على القانون الخاص في هذا الشأن خلال العام الماضي جعلت من الممكن تصحيح العلاقات الأسرية التي تم تسجيلها بشكل مختلف عن الحقائق، وأضاف أن الحكومة ستعمل على استعادة العلاقات الأسرية للذين لم يتم الاعتراف بحقوقهم، في أقرب وقت ممكن.وبالإضافة إلى ذلك، وعد بتوسيع الرعاية الاجتماعية والعلاج النفسي للضحايا الناجين وأسرهم، ودعم بناء "مركز الثالث أبريل لعلاج الصدمات".ومن المقرر أن تقوم الحكومة الكورية بتوثيق السجلات ذات الصلة باعتبارها ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو خلال هذا العام.