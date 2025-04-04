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الاقتصادية

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات تدخل حيز التنفيذ رسميا

Write: 2025-04-04 09:13:23

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات تدخل حيز التنفيذ رسميا

Photo : KBS News

دخلت الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على السيارات وقطع غيارها، المنتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ رسميا يوم الأربعاء.
وتشمل أجزاءُ السيارات الخاضعة للتعريفات الجمركية كلا من المحركات ونواقل الحركة ومجموعات نقل الحركة والمكونات الكهربائية.
ومن المتوقع أن توجه تلك الرسوم الجمركية ضربة قوية لكوريا الجنوبية، حيث إن السيارات هي السلعة الأولى التي تصدرها كوريا إلى الولايات المتحدة. ففي العام الماضي تجاوزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من 34.74 مليار دولار أمريكي، وشكلت ما يقرب من نصف صادراتها من السيارات.

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