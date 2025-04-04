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السياسية

وزارة الدفاع تؤكد أنها لن تمتثل لأي أوامر أخرى لفرض الأحكام العرفية

Write: 2025-04-04 09:21:03

وزارة الدفاع تؤكد أنها لن تمتثل لأي أوامر أخرى لفرض الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الدفاع من جديد أنها لن تمتثل لأي أوامر أخرى في حالة إعادة الرئيس "يون صوك يول" إلى منصبه وإعلانه الأحكام العرفية مجددا.
وكرر المتحدث باسم الوزارة "جون ها كيو" موقف الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما سئل عما ستفعله الوزارة إذا أعلن "يون" الأحكام العرفية مرة أخرى إذا حكمت المحكمة الدستورية بإعادته إلى منصبه.
وقال "جون" إن الموقف الذي نقله نائب وزير الدفاع "كيم صون هو" في وقت سابق لا يزال ساريا.
وبعد 3 أيام من إعلان "يون" للأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، قال نائب الوزير في بيان إن وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة لن تتعاون تحت أي ظرف من الظروف مع أي مرسوم آخر للأحكام العرفية.
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