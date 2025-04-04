الشرطة تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب صدور الحكم في قضية عزل الرئيس يون

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مع اقتراب موعد إصدار المحكمة الدستورية الكورية لحكمها في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" اليوم الجمعة، أصدرت الشرطة أقوى إنذار أمني في نظامها المكون من 3 مستويات.وقررت الشرطة فرض حالة التأهب القصوى اعتبارا من الساعة 12 من صباح اليوم الجمعة، ووضعت جميع قواتها المتاحة على أهبة الاستعداد للطوارئ.ومن المقرر نشر حوالي 20 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة للحفاظ على النظام، مع نشر حوالي 14 ألف شرطي في سيول وحدها، حيث من المقرر تنظيم مسيرات كبرى.كما ستنشر الشرطة حوالي 30 ضابطا من قوات التدخل السريع في المحكمة الدستورية للاستعداد لأي هجمات إرهابية محتملة.وتتمثل الخطة في الحفاظ على منطقة عازلة في دائرة نصف قطرها 150 مترا حول المحكمة باستخدام حافلات الشرطة لمنع الوصول إلى المنطقة.كما ستقوم الشرطة بتعزيز الأمن في المرافق الرئيسية، مثل البرلمان والمجمع الحكومي والمكتب الرئاسي والسفارات الأجنبية ووسائل الإعلام الرئيسية.