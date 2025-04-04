الولايات المتحدة تؤكد فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية

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أكدت كوريا الجنوبية أن نسبة الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها تبلغ 25% وليس 26% كما ورد في وقت سابق.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أوضحت الأمر بعد أن حدث بعض الالتباس في وقت سابق.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عن رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، عندما كشف عن الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء في البيت الأبيض، لكن ملحقا للأمر التنفيذي لترامب نُشر في وقت لاحق من اليوم نفسه قال إنها بنسبة 26%. وقد سألت سيول عن هذا التناقض، وأكدت واشنطن أن نسبة 25% هي النسبة الصحيحة.وتم تعديل الملحق المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض يوم الخميس لينص على 25%.