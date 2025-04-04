وصول قضاة المحكمة الدستورية الثمانية إلى مقر المحكمة للبت في قضية عزل يون

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وصل جميع قضاة المحكمة الدستورية الثمانية، الذين سيصدرون حكمهم في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، اليوم الجمعة إلى مقر عملهم.وكان القاضي "مون هيونغ بيه"، القائم بأعمال رئيس المحكمة، آخر من وصل، حيث دخل المحكمة الواقعة في وسط سيول في الساعة 8:22 من صباح اليوم الجمعة.ومع تحديد موعد النطق بالحكم في الساعة 11 صباحا في قاعة المحكمة الرئيسية، يخطط القضاة لعقد مداولاتهم النهائية في الصباح ومراجعة بيانهم المكتوب.وإذا صوت 6 من القضاة على الأقل لتأييد عزل الرئيس "يون"، فسوف يتم عزله من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.وإذا لم يتم ذلك، فسوف يعود الرئيس إلى منصبه على الفور.وسيدخل قرار المحكمة في قضية عزل الرئيس "يون" حيز التنفيذ فورا بمجرد تلاوة رئيس المحكمة للحكم.