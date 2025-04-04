المحكمة الدستورية تصدر حكما بعزل الرئيس يون بتأييد جميع قضاتها

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أصدرت المحكمة الدستورية الكورية في الساعة الحادية عشرة و22 دقيقة من صباح اليوم الجمعة حكما بعزل الرئيس الموقوف "يون صوك يول"عن العمل، ومن ثم تم عزل الرئيس "يون" من منصبه فور إصدار هذا الحكم.وأشار قاض في المحكمة الدستورية إلى أن الرئيس "يون" اتخذ إجراءات تتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.وقال إن قضية وقف الرئيس المعزول عن العمل سليمة من الناحية الإجرائية، موضحا أنه من الصعب اعتبار تصرفات المعارضة أزمة وطنية حادة تبرر قرار فرض الأحكام العرفية.وشدد القاضي على أن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس "يون" انتهكت حقوق البرلمان، مؤكدا أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.وأضاف أن فائدة حماية الدستور من خلال عزل الرئيس "يون" عظيمة لدرجة أنها تطغى على الخسارة الوطنية الناجمة عن العزل.وجاء إصدار الحكم بعزل الرئيس "يون" بعد 122 يوما من إعلانه الأحكام العرفية يوم الثالث من شهر ديسمبر من الماضي، وبعد 111 يوما من تسلم المحكمة الدستورية قضية عزل الرئيس "يون" من البرلمان.