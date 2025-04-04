حزب قوة الشعب الحاكم يقول إنه يقبل بتواضع قرار المحكمة الدستورية

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قدم حزب قوة الشعب الحاكم اليوم الجمعة اعتذارا للشعب عن عزل الرئيس "يون صوك يول" من قبل المحكمة الدستورية.وقال رئيس لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم "كوان يونغ سيه" في بيان أصدره عقب صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم، إن الحزب يقبل بتواضع قرار المحكمة الدستورية، معربا عن اعتقاده بأن احترام هذا القرار هو السبيل لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.وأضاف "كوان" أن حزب قوة الشعب يشعر بالمسؤولية عن فشله في أداء دوره كحزب حاكم، وأنه يشعر بالمسؤولية أيضا عن فشله في وقف أعمال الشغب البرلمانية المتكررة والاستبداد السياسي، التي مارسها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي كحزب يحتل أغلبية مقاعد البرلمان.وأكد أن الشعب الكوري يجب عليه تجاوز الأزمة بسلام ونظام، والقضاء على الانقسام والصراع والمضي قدما نحو التعافي واستعادة الاستقرار الاجتماعي، مشددا على أن هذا هو المسار الصحيح لصالح الوطن.