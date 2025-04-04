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السياسية

القائم بأعمال الرئيس الكوري يتعهد ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات الرئاسية القادمة

Write: 2025-04-04 13:59:02Update: 2025-04-04 14:38:18

القائم بأعمال الرئيس الكوري يتعهد ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات الرئاسية القادمة

Photo : YONHAP News

تعهد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "هان دوك سو" اليوم الجمعة بأن يبذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات الرئاسية القادمة وفقا للدستور والقوانين، لكي تتمكن الحكومة القادمة من الانطلاق دون أي نوع من العوائق.
جاء ذلك في خطاب عام وجهه "هان" للشعب فور عزل الرئيس "يون صوك يول"، حيث أكد أنه بصفته القائم بأعمال الرئيس سوف يحافظ على موقف أمني قوي لضمان عدم وجود ثغرات في الأمن القومي والشؤون الدبلوماسية.
وأضاف أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان عدم وجود أي اضطرابات في التعامل مع القضايا الملحة، بما في ذلك الحرب التجارية العالمية حاليا، وإرساء النظام الأمني العام حتى لا يشعر أفراد الشعب بالقلق، والاستعداد بشكل كامل لمختلف الكوارث.
ودعا الرئيس المؤقت "هان" الدوائر السياسية والبرلمان بإلحاح إلى وضع الخلافات جانبا وتركيز قوتها وحكمتها على تحقيق مستقبل مشرق للبلاد.
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