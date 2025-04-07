المجتمع الدولي يعرب عن احترامه وثقته بالنظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعرب المجتمع الدولي عن احترامه وثقته بالنظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية، عقب قرار المحكمة الدستورية بعزل الرئيس "يون صوك يول" على خلفية إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي.وفي رد مكتوب على هيئة الإذاعة الكورية يوم الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية احترامها للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، والإجراءات القانونية، وحكم المحكمة الدستورية. وأكدت الوزارة التزامها بالعمل مع القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" وحكومة كوريا الجنوبية، من أجل ضمان استقرار واستمرارية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أن انتخاب رئيس جديد. كما أكدت الوزارة على متانة التحالف والتزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في تصريحات أدلى بها المتحدث باسمه، عن ثقته الكاملة في التزام كوريا الجنوبية بالمبادئ الديمقراطية، ومسارها السلمي والمستقر، ومؤسساتها.كما أكد رئيس الوزراء الياباني "إيشيبا شيغيرو" على أهمية التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية بغض النظر عن الإدارة، مشيرا إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.