اللجنة الكورية للانتخابات تبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين

Photo : KBS News

بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في كوريا الجنوبية عملية تسجيل المرشحين الأوليين للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين.ووفقا للجنة الانتخابات، فقد بدأت يوم الجمعة عملية تسجيل المرشحين للانتخابات المبكرة، عقب إقالة الرئيس "يون صوك يول" من منصبه.ويُطلب من المرشحين تقديم وثائق تثبت أهليتهم للترشح، بالإضافة إلى سجلاتهم الجنائية وخلفيتهم التعليمية. كما يُطلب منهم دفع مبلغ 60 مليون وون، أي حوالي 41 ألف دولار أمريكي، كأموال ائتمان.ويُسمح للمرشحين الأوليين المسجلين بفتح مكاتب لحملاتهم الانتخابية، وتوزيع بطاقات بأسمائهم، وإرسال مواد ترويجية إلى أقل من 10% من جميع الأسر في جميع أنحاء البلاد.ومع ذلك، يُحظر على الأحزاب السياسية عرض لافتات تتضمن اسم الحزب أو اسم المرشح المحتمل أو صورته أو أي معلومات قد توحي بهويته في محاولة للتأثير على الانتخابات.