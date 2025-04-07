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الاقتصادية

المستثمرون الأجانب يتخلصون من 6 تريليونات وون من الأسهم الكورية

Write: 2025-04-07 08:59:31

المستثمرون الأجانب يتخلصون من 6 تريليونات وون من الأسهم الكورية

Photo : KBS News

شهدت عمليات البيع على المكشوف للأسهم في البورصة الكورية الجنوبية ارتفاعا حادا خلال الأسبوع الماضي، مع استئناف السماح بالبيع على المشكوف لأول مرة منذ عام ونصف.
ووفقا للبورصة الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي عمليات البيع على المكشوف من قبل المستثمرين في البورصة 6.4 تريليون وون في جميع أسهم السوقين الرئيسية والثانوية، خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة، بمتوسط يومي قدره 1.28 تريليون وون.
ويُمثل هذا المتوسط اليومي زيادة بنسبة 63% مقارنة بمبلغ متوسط قدره 788.4 مليار وون المسجل في الفترة بين 4 أكتوبر و3 نوفمبر من عام 2023، أي قبيل فرض الحكومة حظرا كاملا على عمليات البيع على المكشوف يوم 6 نوفمبر.
وقد هيمن المستثمرون الأجانب على نشاطات البيع على المكشوف، حيث شكلوا 90% في سوق كوسبي الرئيسية، و85% في سوق كوسداك التي تعتمد على التكنولوجيا.
وباع المستثمرون الأجانب صافي 5.86 تريليون وون من أسهم مؤشر كوسبي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 13 أغسطس 2021، وبالإضافة إلى ذلك، تخلص المستثمرون الأجانب من أسهم محلية بقيمة صافية تبلغ 641.7 مليار وون في أسهم مؤشر كوسداك.


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