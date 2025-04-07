توقعات بانخفاض صادرات كوريا للولايات المتحدة بأكثر من 13% بسببالرسوم الجمركية

من المتوقع أن تُؤدي حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 13%.
ووفقا لمصادر في القطاع المالي الكوري أمس الأحد، توقع بنك هانا أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 13%، مع تجاوز خسائر القيمة المضافة المحلية 10.6 تريليون وون.
وكان المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة قد قدّر في وقت سابق من هذا العام أنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على المكسيك وكندا، و60% على الصين، و20% على كوريا الجنوبية ودول أخرى، فقد تنخفض قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 13.1%. وقد أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال تقرير صادر عن بنك كوك مين إن التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على جميع الواردات الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، قد تُقلل من هوامش الربح التشغيلي للشركات الكورية الجنوبية بنسبة تصل إلى 4%.