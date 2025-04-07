توقعات بانخفاض صادرات كوريا للولايات المتحدة بأكثر من 13% بسببالرسوم الجمركية

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من المتوقع أن تُؤدي حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 13%.ووفقا لمصادر في القطاع المالي الكوري أمس الأحد، توقع بنك هانا أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 13%، مع تجاوز خسائر القيمة المضافة المحلية 10.6 تريليون وون.وكان المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة قد قدّر في وقت سابق من هذا العام أنه إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على المكسيك وكندا، و60% على الصين، و20% على كوريا الجنوبية ودول أخرى، فقد تنخفض قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 13.1%. وقد أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية.وبالإضافة إلى ذلك، قال تقرير صادر عن بنك كوك مين إن التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على جميع الواردات الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، قد تُقلل من هوامش الربح التشغيلي للشركات الكورية الجنوبية بنسبة تصل إلى 4%.