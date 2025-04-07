الحكومة الكورية تدرس تقديم دعم طارئ بمليارات الدولارات لقطاع صناعة السيارات

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تقوم حكومة كوريا الجنوبية حاليا بدراسة خطط لضخ مساعدات طارئة بمليارات الدولارات لدعم قطاع صناعة السيارات المحلي، الذي تأثر بالتعريفات الجمركية الأمريكية.ووفقا لمسؤول كبير في السلطات المالية الكورية أمس الأحد، تُجرى مشاورات مع الوزارات المعنية لوضع تدابير دعم مالي طارئة لصناعة السيارات. كما صرح مسؤول من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأحد بأنه تتم حاليا مراجعة خطط للتمويل الطارئ لصناعة السيارات، حيث تم تخصيص بضعة مليارات من الدولارات للبحث والتطوير، بالإضافة إلى تمويل لتشغيل المرافق.ومن المقرر أن يقدم بنك التنمية الكوري وجهات إقراض أخرى دعما ماليا قياسيا يبلغ حوالي 170 مليار دولار هذا العام، لمساعدة الشركات على تجاوز الظروف الاقتصادية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية. ويعتزم المقرضون تخصيص ما يصل إلى 60% من الأموال في النصف الأول من العام.كما أكدت الحكومة خططها لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون في بنك التنمية الكوري على مدى السنوات الخمس القادمة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية، ومعالجة حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة عقب تولي إدارة ترامب الجديدة السلطة.