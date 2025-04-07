عدد المتبرعين بالدم في كوريا ينخفض بنسبة 25% خلال العقد الماضي

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شهد عدد المتبرعين بالدم في كوريا الجنوبية انخفاضا مضطردا، وقد تفاقم هذا الانخفاض بسبب انخفاض معدلات المواليد إلى مستويات قياسية.وأوضح تقرير في هذا الشأن أصدرته هيئة الصليب الأحمر الكورية أمس الأحد، أن إجمالي عدد التبرعات بالدم بلغ حوالي 2.85 مليون حالة تبرع خلال العام الماضي.وقد انخفض الرقم إلى حوالي 2.6 مليون في عامي 2020 و2021 خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن يرتفع إلى 2.65 مليون في عام 2022، ثم إلى 2.78 مليون في عام 2023.ومع ذلك، انخفض عدد الأفراد الذين تبرعوا بالدم مرة واحدة على الأقل من 1.32 مليون في عام 2022 إلى 1.3 مليون في عام 2023، ثم إلى 1.26 مليون في عام 2024.وكان رقم العام الماضي أقل من الأرقام المسجلة في عامي 2020 و2021، مسجلا بذلك أقل مستوى له منذ عام 2005، عندما بدأت هيئة الإحصاءات الكورية في نشر البيانات ذات الصلة.ويمثل رقم عام 2024 انخفاضا بنسبة 25.4% مقارنة بما كان عليه في عام 2014، عندما بلغ 1.69 مليون.