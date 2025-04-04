رئيس البرلمان يقترح إجراء استفتاء على تعديل الدستور بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

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اقترح رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" إجراء استفتاء وطني على التعديلات الدستورية بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.وقدّم "او" هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفيعقده في مقر البرلمان أمس الأحد، حيث أكد على ضرورة إصلاح هيكل السلطة في البلاد.وسلط رئيس البرلمان الضوء على الدعوات الشعبية لإصلاح النظام الرئاسي المفرط في الصلاحيات، والإطار السياسي القائم على مبدأ "الفائز يحصد كل شيء"، واللذين يُعتبران على نطاق واسع السبب الجذري للصراع السياسي الحاد في كوريا حاليا.وحثّ "او" المجتمع السياسي على العمل للتوصل إلى اتفاق بقدر الإمكان بشأن هذا التعديل، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بما يضمن إجراء تعديلات دستورية لمعالجة إصلاحات نظام السلطة.وأضاف أنه يمكن إعادة النظر في أي تعديلات غير مكتملة خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها العام القادم. كما اقترح "او" أن تسعى الأحزاب السياسية إلى مراجعة قانون الاستفتاء الوطني لإجراء تعديلات دستورية، وإنشاء لجنة برلمانية خاصة تُعنى بهذه المسألة.