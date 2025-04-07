الولايات المتحدة تؤكد عدم تأجيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة

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أكد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" على أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، المقرر لها يوم 9 أبريل، لإجراء مفاوضات مع شركائها التجاريين.وصرح لوتنيك في مقابلة مع قناة "سي بي إس" أمس الأحد بأن إدارة "دونالد ترامب" ستظل ثابتة على فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وأكد أنه لن يكون هناك أي تأجيل، وأن الرسوم الجمركية ستبقى سارية المفعول في الوقت الحالي.وأشار "لوتنيك" إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يسعى إلى إعادة ضبط التجارة العالمية، مكررا ادعاءات ترامب السابقة بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة ويجب أن ينتهي هذا.وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية خاصة بكل دولة، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء القادم.