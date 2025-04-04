الولايات المتحدة تحظر استيراد الملح من كوريا بسبب مخاوف من العمل القسري

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فرضت الحكومة الأمريكية حظرا على استيراد الملح الذي تنتجه أكبر مزرعة للملح في كوريا الجنوبية، بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، يوم الخميس الماضي، أنها أصدرت "أمرا بمنع الإفراج" في اليوم السابق عن منتجات ملح البحر من مزرعة ملح "تيه بيونغ"، استنادا إلى أسباب وجيهة تشير إلى استخدام العمل القسري في إنتاجها.وأكدت هيئة الجمارك الأمريكية أن أمرها دخل حيز التنفيذ فورا، وأن منتجات ملح البحر المصنعة في "تيه بيونغ" ستُحتجز في جميع موانئ الدخول عبر الولايات المتحدة.وأوضحت الهيئة أنها حددت خلال تحقيقاتها في مزرعة الملح مؤشرات على العمل القسري حسب تعريفات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك استغلال الضعف، والخداع، وتقييد حرية التنقل، ومصادرة وثائق هوية العمال، وظروف المعيشة والعمل السيئة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها منتجات كورية جنوبية أمرا بمنع الإفراج من هيئة الجمارك الأمريكية بسبب العمل القسري.