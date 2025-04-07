56.9% من الكوريين يؤيدون انتقال السلطة

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أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن حوالي 57% من المواطنين الكوريين يؤيدون انتقال السلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما يريد 37% منهم أن يبقى حزب قوة الشعب هو الحزب الحاكم.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 1516 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل الجاري، قال 56.9% منهم إنهم يريدون فوز مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة.وأجاب 37% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يفضلون رئيسا من الحزب الحاكم.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بلغت 44.8%، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب 35.7%، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.5%.