اختتام عرض فيلم ميكي 17 للمخرج بونغ جون هو بعد شهر واحد فقط من إطلاقه

Photo : YONHAP News

اختتم عرض فيلم الخيال العلمي "ميكي 17" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" الحائز على جائزة أوسكار، ليُتاح عبر منصات البث عبر الإنترنت بعد شهر واحد فقط من إطلاقه.وقد بدأ عرض الفيلم، الذي يقوم بدور البطولة فيه الممثل الإنغليزي "روبرت باتينسون"، على منصة "أمازون برايم"، من الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين بتوقيت المحيط الهادئ، وسوف يُتاح لاحقا على منصات بث أخرى، بما في ذلك "آبل تي في".ووفقا لموقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكي الذي يتتبع إيرادات شباك التذاكر، بلغت مبيعات تذاكر فيلم "ميكي 17" في أمريكا الشمالية ما يقرب من 45 مليون دولار، وحوالي 78 مليون دولار في دول خارج أمريكا الشمالية، منذ بدء عرضه يوم 7 مارس في أكثر من 3800 دار عرض في أمريكا الشمالية.وفي كوريا الجنوبية، اجتذب الفيلم، الذي تُقدر تكلفة إنتاجه بـ118 مليون دولار، ما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهد، وحقق 29.6 مليار وون فقط حتى يوم الأحد.وقدرت مجلة "فارايتي" الأمريكية التجارية أن فيلم "ميكي 17" سيخسر على الأرجح ما بين 75 مليون و80 مليون دولار من عرضه في دور العرض.