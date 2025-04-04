وزير التجارة الكوري يزور واشنطن لمناقشة التعريفات الجمركية

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سيسافر وزير التجارة الكوري الجنوبي "تشونغ إين كيو" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء للالتقاء بكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الممثل التجاري "جيميسون غرير".وأوضحت وزارة التجارة الكورية أن تشونغ سيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين خلال زيارته التي تستمر يومين، حيث يناقش معهم سبل تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.ومن المقرر أيضا أن ينقل الوزير تشونغ مخاوف سيول بشأن تأثير تعريفات ترامب الجمركية على بيئة التجارة العالمية، وكذلك على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما يعتزم مناقشة سبل الحد من أي آثار سلبية على الشركات الكورية الجنوبية.وقالت وزارة التجارة إنه من المتوقع أن تواجه الشركات الكورية الجنوبية التي تصدّر سلعا إلى الولايات المتحدة والتي لديها أعمال هناك، صعوبات جمة جراء التعريفات الأمريكية.