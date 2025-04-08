تقرير رسمي يحذّر من تصاعد مخاطر تراجع الاقتصاد الكوري للشهر الرابع على التوالي

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أكد معهد التنمية الكوري الحكومي، للشهر الرابع على التوالي، تصاعد مخاطر تراجع الاقتصاد المحلي.جاء ذلك في تقرير التقييم الشهري الصادر أمس الاثنين، حيث أشار المعهد إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية يُظهر علامات على زيادة المخاطر وسط التفاقم السريع للظروف الخارجية.وأضاف التقرير أن الصناعات استمرت في مواجهة ركود الإنتاج، وأن نمو الصادرات ظل بطيئا بعد انخفاض الشحنات الصادرة بنسبة 2.1% في الربع الأول من هذا العام، على الرغم من النمو بنسبة 3.1% المسجل في مارس.وأشار التقرير أيضا إلى أن معنويات الأعمال قد تقلصت، لا سيما بين شركات التصدير، بعد تدهور الظروف الخارجية، بما في ذلك التغييرات في السياسات التجارية الأمريكية. وتوقع المعهد أن تتقلص هذه المعنويات أكثر بمجرد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.