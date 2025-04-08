كوريا الشمالية تنظّم ماراثون بيونغ يانغ الدولي لأول مرة منذ 6 أعوام

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أقامت كوريا الشمالية "ماراثون بيونغ يانغ الدولي"، أول من أمس الأحد، لأول مرة منذ ستة أعوام.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الاثنين، إن الدورة الحادية والثلاثين من الماراثون أُقيمت في ملعب "كيم إيل سونغ"، حيث تألف الماراثون من مسار كامل يمتد لحوالي 42 كيلومترا، بالإضافة إلى نصف مسار، ومسار بطول عشرة كيلومترات، ومسار بطول خمسة كيلومترات.وأضاف التقرير أن عدائين من جميع أنحاء العالم شاركوا في هذا السباق، بمن فيهم مشاركون من الصين ورومانيا والمغرب وإثيوبيا.وقد أُقيم ماراثون بيونغ يانغ الدولي لأول مرة في عام 1981 احتفالا بعيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، الذي يصادف 15 أبريل، ثم أوقفت السلطات الكورية الشمالية تنظيم هذا الحدث بدءا من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.