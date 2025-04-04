المحكمة تصدر حكما في قضية عزل وزير العدل يوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية الكورية حكما بعد غد الخميس في قضية عزل وزير العدل "باك سونغ جيه". وأعلنت المحكمة أمس الاثنين أن الحكم على اقتراح عزل باك مقرر في الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس.وقد أقر البرلمان الاقتراح بعزل الوزير باك يوم 12 ديسمبر، متهما إياه بالتدخل في صنع القرار في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل إعلان الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وخلال جلسة المرافعة في المحكمة يوم 18 مارس، دعا الفريق القانوني للبرلمان إلى عزل بارك، مدعيا أنه تآمر في التمرد المزعوم عبر قرار الأحكام العرفية، خلال جلسة مجلس الوزراء. كما اتُهم باك أيضا بإصدار أمر بإنشاء مركز احتجاز في أثناء الأحكام العرفية، ورفض تقديم سجلات عن نفقات الأنشطة الخاصة للنيابة العامة، والانسحاب من التصويت البرلماني على مشروع قانون التحقيقات الخاصة مع السيدة الأولى السابقة كيم كون هي.من ناحية أخرى، جادل فريق الدفاع عن الوزير باك بأنه قد سعى جاهدا لثني الرئيس يون عن إعلان الأحكام العرفية، ولم يناقش إجراءات المتابعة خلال اجتماع عُقد في مقر الإقامة الرئاسي.