رابطة البيسبول الكورية تستقطب مليون مشجع خلال 60 مباراة موسمية قياسية

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استقطبت رابطة البيسبول الكورية الجنوبية مليون متفرج في الملاعب هذا الموسم، بينما كان عدد المباريات هو الأقل على الإطلاق.ووفقا لرابطة البيسبول الكورية، حضر 96 ألفا و135 متفرجا المباريات في الملاعب الخمسة الكبرى يوم الأحد، ليصل إجمالي الحضور الشخصي لهذا الموسم إلى ما يقرب من مليون وستة آلاف شخص.وقد نفدت تذاكر ثلاث من أصل خمس مباريات يوم الأحد، حيث امتلأت الملاعب في سيول وديغو وبوسان بأكثر من 70 ألف متفرج.وتم الوصول إلى مستوى مليون متفرج في الملاعب هذا الموسم في 60 مباراة فقط، وهو ما يحطم الرقم القياسي السابق البالغ 65 مباراة والذي سُجّل في عام 2012.وفي العام الماضي، سجّلت رابطة كرة القدم الكورية رقما قياسيا جديدا بجذب أكثر من عشرة ملايين مشجع.