النيابة العامة تسعى لاستجواب السيدة الأولى السابقة في اتهامات التدخل في السلطة

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أفادت بعض بالتقارير أن النيابة العامة التي تحقق حاليا في مزاعم التدخل في ترشيحات الانتخابات وتزوير الانتخابات من قبل الوسيط السياسي "ميونغ تيه كيون"، تسعى إلى تحديد موعد لاستجواب السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".ووفقا للمجتمع القضائي أمس الاثنين، أخطر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية السيدة الأولى السابقة بخطط استجوابها بشأن هذه المزاعم. وقد أوصلت الوكالة الحكومية هذه الرسالة قبل أن تُطيح المحكمة الدستورية بالرئيس "يون صوك يول" يوم الجمعة الماضي بسبب إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.ومن المتوقع أن يستجوب وكلاء النيابة العامة السيدة الأولى السابقة، المشتبه بها بعد تقديم شكوى ضدها بتهمة انتهاك قانون انتخاب المسؤولين العموميين، بشأن ما إذا كانت قد تدخلت في ترشيحات حزب قوة الشعب الحاكم قبل الانتخابات الفرعية في عام 2022. يومن المتوقع أيضا أن تُسرّع النيابة العامة من تحقيقاتها مع الرئيس السابق يون، الذي فقد حصانته بعد عزله.