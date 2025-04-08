الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

النيابة العامة تسعى لاستجواب السيدة الأولى السابقة في اتهامات التدخل في السلطة

Write: 2025-04-08 10:30:04

النيابة العامة تسعى لاستجواب السيدة الأولى السابقة في اتهامات التدخل في السلطة

Photo : YONHAP News

أفادت بعض بالتقارير أن النيابة العامة التي تحقق حاليا في مزاعم التدخل في ترشيحات الانتخابات وتزوير الانتخابات من قبل الوسيط السياسي "ميونغ تيه كيون"، تسعى إلى تحديد موعد لاستجواب السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".
ووفقا للمجتمع القضائي أمس الاثنين، أخطر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية السيدة الأولى السابقة بخطط استجوابها بشأن هذه المزاعم. وقد أوصلت الوكالة الحكومية هذه الرسالة قبل أن تُطيح المحكمة الدستورية بالرئيس "يون صوك يول" يوم الجمعة الماضي بسبب إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يستجوب وكلاء النيابة العامة السيدة الأولى السابقة، المشتبه بها بعد تقديم شكوى ضدها بتهمة انتهاك قانون انتخاب المسؤولين العموميين، بشأن ما إذا كانت قد تدخلت في ترشيحات حزب قوة الشعب الحاكم قبل الانتخابات الفرعية في عام 2022. ي
ومن المتوقع أيضا أن تُسرّع النيابة العامة من تحقيقاتها مع الرئيس السابق يون، الذي فقد حصانته بعد عزله.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;