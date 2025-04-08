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الاقتصادية

الوون الكوري يتراجع بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بسبب التعريفات الجمركية

Write: 2025-04-08 10:32:04

الوون الكوري يتراجع بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بسبب التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

تراجعت قيمة الوون الكوري بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي، أمس الاثنين، وسط التأثيرات السلبية الناجمة عن تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وتراجعت قيمة العملة المحلية الكورية بمقدار 33.7 وون مقابل الدولار الأمريكي، ليغلق سعر الصرف الفوري في بورصة سيول يوم أمس الاثنين عند ألف و467.8 وون للدولار الواحد، في الساعة 3:30 مساء.
ويُعدّ هذا الانخفاض أكبر انخفاض يومي منذ انخفاض قيمة الوون أمام الدولار بمقدار 40 وون يوم 19 مارس 2020، في بداية جائحة كورونا.
وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.64%.
ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الين الياباني بنسبة 0.31% لتصل إلى 145.576 ين مقابل الدولار الأمريكي.





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