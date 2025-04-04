ترامب يستبعد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أنه لا ينوي تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي ستدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.وأعلن ترامب عن هذا الموقف أمس الاثنين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ردا على سؤال منأحد الصحفيين حول ما إذا كان منفتحا على تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا من أجل التفاوض.وقال ترامب إن الولايات المتحدة تُحرز "تقدما هائلا" مع العديد من الدول، وأن الدول التي كانت تستغل الولايات المتحدة سابقا تقول الآن "تفاوضوا من فضلكم" لأنها تُعاني من ضغوط شديدة. وهدد ترامب بفرض ضرائب استيراد إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تُلغِ رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 34%.وعندما سُئل عما إذا كانت الرسوم الجمركية على شركاء بلاده التجاريين دائمة أم قابلة للتفاوض، أجاب ترامب: "قد يكون كلاهما صحيحا". وقال إن بعضها قد يكون دائما والبعض الآخر قابلا للتفاوض لأن هناك أمورا تحتاجها الولايات المتحدة "تتجاوز التعريفات الجمركية"، وأضاف أن الولايات المتحدة ستبرم صفقات عادلة مع جميع الدول.