كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني والعشرين على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في شهر فبرايرالماضي للشهر الثاني والعشرين على التوالي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ الفائض 7.18 مليار دولار أمريكي لشهرفبراير.وقد سجلت كوريا فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023، محافظة على هذا الاتجاه لثالث أطول فترة زمنية منذ عام 2000.وسجل حساب السلع فائضا قدره 8.18 مليار دولار أمريكي في فبراير، بزيادة حادة عن الفائض البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي المسجل في الشهر الأسبق، والذي شهد انخفاضا في أيام العمل بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وارتفعت الصادراتالكورية بنسبة 3.6% على أساس سنويلتصل إلى 53.7 مليار دولار في فبراير، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 45.6 مليار دولار.