أرباح سام سونغ للإلكترونيات في الربع الأول تتجاوز التوقعات

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أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء أنها تتوقع أن تتجاوز أرباحها التشغيلية في الربع الأول ستة تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، متجاوزة بذلك توقعات السوق.وصرحت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أرباحها الأوليّ بأنه من المرجح أن تحقق أرباحا تشغيلية قدرها ستة تريليونات وون للفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض نسبته 0.15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 33.5% عن متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "يونهاب إنفوماكس".وقدّرت سام سونغ أن مبيعاتها قد زادت بنسبة 9.84% على أساس سنوي خلال تلك الفترة لتصل إلى 79 تريليون وون، وهو ما سيكون أقوى رقم مبيعات للربع الأول في تاريخ الشركة.وكانت هناك مخاوف من انخفاض أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الأول إلى أقل من خمسة تريليونات وون، ولكن يبدو أن الطلب القوي على هواتف "غالاكسي إس 25" الذكية الجديدة وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية القديمة، قد ساهم في تحقيق أداء أفضل من المتوقع.