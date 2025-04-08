كوريا وماليزيا تعقدان الجولة الثامنة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وماليزيا خلال هذا الأسبوع جولتهما الثامنة من المحادثات الرسمية لإبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء أن المفاوضات ستستمر من اليوم وحتى يوم الجمعة في سيول.وسوف يشارك في هذه الجولة حوالي 70 مسؤولا من البلدين، ويترأس الوفد الكوري الجنوبي المدير العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة "كوان هيه جين"، بينما يترأس الوفد الماليزي "سوماثي بالاكريشنان" المدير الأول للمفاوضات الاستراتيجية بوزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.وقد عقد الجانبان أربع جولات من محادثات اتفاقية التجارة الحرة الرسمية منذ الإعلان عن استئناف المفاوضات في مارس من العام الماضي.وفي هذه الجولة الثامنة، سيعمل الجانبان على تضييق هوة الخلافات بينهما في عشرة قطاعات، تشمل السلع والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي.