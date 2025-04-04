واشنطن تقول إن 70 دولة تسعى لإجراء مفاوضات معها بشأن التعريفات الجمركية

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قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن 70 دولة أعربت عن رغبتها في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وأوضح الوزير الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أمس بشأن قضية التعريفات الجمركية، أن حوالي 70 دولة أجرت اتصالات مع إدارة دونالد ترامب حتى الآن، مشيرا إلى شهريْ أبريل ومايو سيكونان مزدحمين بالمفاوضات مع تلك الدول.وفيما يتعلق باليابان التي قررت عقد مشاورات وزارية للمتابعة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" مع الرئيس الأمريكي في وقت سابق من يوم أمس، توقع الوزير الأمريكي أن تكون 70ro اليابان ذات أولوية في المفاوضات لأنها تقدمت بسرعة كبيرة، مؤكدا على أن الرئيس ترامب سيكون لديه أقصى قدر من النفوذ في هذا الشأن.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد أعلن عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجات فردية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، بعد توليه منصبه، كما فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم منذ يوم الخامس من هذا الشهر.وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية متبادلة إضافية على حوالي 60 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، اعتبارا من يوم التاسع من شهر أبريل الجاري.