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السياسية

العديد من أعضاء الحزب الحاكم يسعون للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

Write: 2025-04-08 15:37:36Update: 2025-04-08 15:41:52

العديد من أعضاء الحزب الحاكم يسعون للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

Photo : KBS News

أعرب  العديد من  أعضاء  حزب  قوة  الشعب  الحاكم  عن  رغبتهم  في  الترشح  للانتخابات الرئاسية  المبكرة  التي  سوف  تجري  يوم  3  يونيو  القادم.
وفي  هذا  السياق،  سيستقيل وزير  العمل  والتوظيف "كيم  مون  سو"، الذي  يتصدر  قائمة  مرشحي  المعسكر المحافظ  للرئاسة  في  استطلاعات  الرأي، من  منصبه  للترشح للانتخابات  الرئاسية.
وقال  مسؤول  في  الوزارة إن  الوزير  كيم  سيقدم  استقالته بعد  انعقاد  اجتماع مجلس  الوزراء  في  اليوم،  وسوف  يقيم  حفلا  للتقاعد  في  مجمع  المكاتب الحكومية  في  مدينة  سيجونغ  بعد  الظهر.
ومن  المتوقع أيضا  أن  يستقيل رئيس  بلدية  مدينة  ديغو  "هونغ جون  بيو"  من  منصبه  يوم  الحادي  عشر  من  أبريل  الجاري  ليعلن  عن  ترشحه  رسميا  الأسبوع القادم. 
وقرر  النائب "آن  تشول  سو" عقد  حدث  للإعلان عن  ترشحه  أيضا،  اليوم  في  ساحة  كوانغ  هوا  مون  في  العاصمة سيول،  كما  أعلن  حاكم  مقاطعة شمال  كيونغ  سانغ  "لي  تشول  او"عن  ترشحه  في  مؤتمر  صحفي.
أما  عمدة  سيول  "أوه سي  هون"  فلم  يحدد  حتى  الآن  موعدا  لترشحه،  لكن  هناك  تكهنات بأنه  سيكون  وشيكا.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  يخطط  رئيس  الحزب  الحاكم  السابق "هان  دونغ  هون" لإنشاء  مكتب  في  منطقة  "يوئيدو"،  والإعلان عن  ترشحه  في  غضون  الأسبوع القادم،  كما  يدرس  النائب  السابق "يو  سُنغ  مين" أيضا  الموعد  المناسب للإعلان  عن  ترشحه.
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