العديد من أعضاء الحزب الحاكم يسعون للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

Photo : KBS News

أعرب العديد من أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي سوف تجري يوم 3 يونيو القادم.وفي هذا السياق، سيستقيل وزير العمل والتوظيف "كيم مون سو"، الذي يتصدر قائمة مرشحي المعسكر المحافظ للرئاسة في استطلاعات الرأي، من منصبه للترشح للانتخابات الرئاسية.وقال مسؤول في الوزارة إن الوزير كيم سيقدم استقالته بعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في اليوم، وسوف يقيم حفلا للتقاعد في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ بعد الظهر.ومن المتوقع أيضا أن يستقيل رئيس بلدية مدينة ديغو "هونغ جون بيو" من منصبه يوم الحادي عشر من أبريل الجاري ليعلن عن ترشحه رسميا الأسبوع القادم.وقرر النائب "آن تشول سو" عقد حدث للإعلان عن ترشحه أيضا، اليوم في ساحة كوانغ هوا مون في العاصمة سيول، كما أعلن حاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ "لي تشول او"عن ترشحه في مؤتمر صحفي.أما عمدة سيول "أوه سي هون" فلم يحدد حتى الآن موعدا لترشحه، لكن هناك تكهنات بأنه سيكون وشيكا.وبالإضافة إلى ذلك، يخطط رئيس الحزب الحاكم السابق "هان دونغ هون" لإنشاء مكتب في منطقة "يوئيدو"، والإعلان عن ترشحه في غضون الأسبوع القادم، كما يدرس النائب السابق "يو سُنغ مين" أيضا الموعد المناسب للإعلان عن ترشحه.