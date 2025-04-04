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الاقتصادية

الحكومة الكورية تستهدف جذب أكبر عدد من السياح اليابانيين هذا العام

Write: 2025-04-08 15:38:03Update: 2025-04-08 15:41:22

الحكومة الكورية تستهدف جذب أكبر عدد من السياح اليابانيين هذا العام

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الثقافة  والرياضة والسياحة  في  كوريا  الجنوبية  إنها  ستنظم  جولة  في  اليابان للترويج  السياحي  لمدة  3  أيام  ابتداء  من  اليوم  الثلاثاء، بالتعاون  مع  منظمة  السياحة  الكورية، بهدف  جذب  المزيد من  السياح  اليابانيين.
وتستهدف  جولة  هذا  العام  بعنوان  "ربط كوريا"،  على  الترويج للسياحة  في  كوريا  الجنوبية  في  3  مدن،  هي  "فوكوكا"  و"هيروشيما"  و"طوكيو"،  قبل  عطلة  الأسبوع الذهبي  في  اليابان، والتي  ستستمر  لمدة  أسبوع  بدءا  من  يوم  29  من  شهر  أبريل  الجاري.
كما  سيتم  عقد  جلسة  "شرح  السياحة الكورية"  وجلسة  "التشاور المؤسسي"  بعد  غد  الخميس    بمشاركة 10  مؤسسات  طبية  وصحية  كورية، وهو  ما  يعكس  التفضيل  العالي للرعاية  الطبية  الكورية، حيث  زار  440  ألف  سائح  ياباني  كوريا  في  العام  الماضي  للحصول على  الرعاية  الطبية.
وسوف  تجتمع  نائبة  وزير  السياحة  "جانغ مي  ران"  مع  نائب  وزير  الأراضي  والبنية التحتية  والنقل  والسياحة الياباني  "كاتسونوري  تاكاهاشي"  لمناقشة تدابير  التعاون  المؤسسية، كما  ستجتمع  مع  "موتوشي  يادا" الرئيس  التنفيذي  لمجموعة "إتش  آي  إس"، وهي  وكالة  سفر  يابانية  كبرى،  لمناقشة  توسيع  الطلب  على  الزوار  اليابانيين إلى  كوريا.
الجدير  بالذكر أن  كوريا  كانت  الدولة  الأكثر زيارة  بواسطة  اليابانيين في  العام  الماضي، وأعلنت  أيضا  أنها  تستهدف  هذا  العام  تسجيل  أعلى  عدد  من  الزوار اليابانيين  على  الإطلاق، متجاوزة  الرقم  المسجل في  عام  2012،  البالغ    3  ملايين و520  ألف  زائر.
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