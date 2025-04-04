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السياسية

سيول تحتج على ادعاءات طوكيو بملكية جزر دوك دو

Write: 2025-04-08 15:38:34Update: 2025-04-08 15:40:44

سيول تحتج على ادعاءات طوكيو بملكية جزر دوك دو

Photo : KBS News

احتجت  وزارة  الخارجية  في  كوريا  الجنوبية على  مطالبة  الحكومة اليابانية  غير  العادلة بملكية  جزر  "دوك دو"  وطالبت  بوقف  مثل  هذه  الادعاءات  على  الفور.
جاء  ذلك  في  بيان  صادر  عن  وزارة  الخارجية الكورية  اليوم،  قالت  فيه  إنها  تحتج  بشدة  على  مطالبة اليابان  غير  العادلة والمتكررة  بالسيادة  على  جزر  دوكدو، التي  هي  أرض  كورية  بوضوح  من  حيث  التاريخ  والجغرافيا والقانون  الدولي،  وحثتها على  التوقف  عن  هذه  الادعاءات فورا.  كما  أكدت  مرة  أخرى  وبوضوح  على  أن  الحكومة الكورية  ستواصل  الرد  بحزم  على  أي  استفزازات من  جانب  اليابان فيما  يتعلق  بتلك  الجزر  الكورية.
وتخطط  وزارة  الخارجية  الكورية لاستدعاء  "دايسوكي  ميباي" الوزير  المفوض  في  السفارة  اليابانية لدى  كوريا،  إلى  مقر  الوزارة للتعبير  عن  احتجاجها.
وكانت  الحكومة اليابانية  قد  كررت  في  تقريرها الدبلوماسي  لعام  2025  ادعاءاتها  بأن  جزر  دوكدو  أرض  يابانية، وهو  ما  حدث  أيضا  في  التقرير  المماثل الذي  أصدرته  العام  الماضي.
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